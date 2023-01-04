Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı kırmızılılarda Berkan Kutlu, performansıyla alkış aldı. Milli futbolcu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Berkan, "Bugün Lucas Torreira için oynadık. Biz bir takımız. Ben Galatasaray için elimden geleni yapıyorum. Çok çalışıyorum. Benim hakkımda iyi konuşuyorlarsa sağ olsunlar, kötü konuştukları zaman da canları sağ olsun. Dediğim gibi ben Galatasaray için elimden geleni yapıyorum" dedi.