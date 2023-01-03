Galatasaray MKE Ankaragücü'ne hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 21:19