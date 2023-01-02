Galatasaray Fenerbahçe maçında Mauro Icardi oynayacak mı?

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi en çok merak edilen konulan başında Mauro Icardi'nin oynayıp oynayamayacağı geliyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmenin ardından ise dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. İşte son detaylar... |• GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 09:53