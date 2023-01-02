Süper Lig'de Ankaragücü maçı sonrası 8 Ocak'ta zirve adına büyük önem taşıyan mücadelede Kadıköy'de Fenerbahçe 'nin konuğu olacak Galatasaray 'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
Galatasaray Fenerbahçe maçında Mauro Icardi oynayacak mı?
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi en çok merak edilen konulan başında Mauro Icardi'nin oynayıp oynayamayacağı geliyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmenin ardından ise dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. İşte son detaylar... |• GS SPOR HABERLERİ
İZİN BİTTİ MESAİ BAŞLADI
Süper Lig'in 17. haftasında Çarşamba günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın taktik ağırlıklı geçtiği bildirildi.