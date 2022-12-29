Galatasaray, Süper Lig 'in 16. haftasında Sivasspor'la kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.







SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.



33. RANDEVU

Sivasspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.