Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor’u Gomis’in golleriyle 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Maçın sonunu istediğimiz gibi bitiremeyince soyunma odasında biraz buruktuk. Liderlik sevincini tam yaşayamadık. İlk yarıda iyiydik ancak ikinci yarı daha dengeli geçti. Üçüncü golü atmalıydık. Devamında rakibimizi oyuna ortak ettik. Maçı daha iyi bitirmeliydik." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maçın sonunu istediğimiz gibi bitiremeyince soyunma odasında biraz buruktuk. Liderlik sevincini tam yaşayamadık. İlk yarıda iyiydik ancak ikinci yarı daha dengeli geçti. Üçüncü golü atmalıydık. Devamında rakibimizi oyuna ortak ettik. Maçı daha iyi bitirmeliydik. Daha erken bitirebileceğimiz bir maçı 2-1, biraz da stresli bir şekilde bitirdik. Bunu bu sezon birkaç defa yaşadık, puan kayıplarımız da oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunculara sahibiz, oyunu bitirebilmeliyiz. Sonuç olarak lider biziz!"