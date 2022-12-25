Galatasaray'da Okan Buruk İstanbulspor maçı öncesi konuştu! "Liderlik bizim için motivasyon"

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

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"Liderlik, bizim için büyük bir motivasyon. Lider olarak stadyumu terk etmek ve taraftarlarımızla kutlamayı hayal ediyoruz. Bu oyuncularıma olumlu yansıyacaktır. Lider olmak istiyoruz. Fatih hoca da iyi futbol oynatmaya çalışan bir teknik adam. Bugün tek amacımız burada kazanmak.

Kupa, lig. Hafta arası tekrar lig. Bu hız içerisinde ona göre planlarımızı yaptık. Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah günün sonunda istediğimiz galibiyete ulaşırız.

Ross'un uzun süren bir sakatlığı var. Icardi saha çalışmalarına, kuvvet çalışmalarına başladı. En kısa zamanda takım antrenmanlarına katmak istiyoruz. Yusuf kadroya girdi. Hamza takımla çalışmalara başlayacak. Yunus pazartesi çalışacak."