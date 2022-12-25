Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? (Galatasaray - İstanbulspor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu maçı kazanarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. Galatasaray - İstanbulspor maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu maçı kazanarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. Galatasaray - İstanbulspor maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.