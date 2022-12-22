Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Keçiörengücü maçı muhtemel 11'i

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Keçiöregücü ile kozlarını paylaşacak. Nef Stadı'ndaki maç 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk'un muhtemel 11'i belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 06:40