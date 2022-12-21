Uyluk sakatlığıyla geçen ilk sezonunun ardından formasına kavuşan Sacha Boey, Galatasaray'da dikkat çeken bir performans imza atıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey için Premier Lig'den dev teklif!
Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Sacha Boey, gösterdiği performansla Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki sağ bek için önemli kulüpler devreye girerken Premier Lig ekibinin ise gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon Sacha Boey'yi yakından takip ediyor.