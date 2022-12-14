Galatasaray 'ın Antalya kampında Mertens açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:



Dünya Kupası kolay değildi. Kolay bir grupta değildik. Gruptaki iki takım şu an yarı final oynuyor. Geri dönmüş olmaktan da çok mutluyum.



Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Galatasaray, geçen sezon ligi 13. bitirdi ve üstüne farklı liglerden 13 oyuncu geldi. Son maçlara bakınca iyi sonuçlar aldık. Ben burada mutluyum. İyi şekilde devam edeceğiz.



Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi.



Adapte olmak gerekiyordu bu dönemdeki Dünya Kupası'na. Lig ortasında Dünya Kupası oynamak zor olabilir ama futbol hep değişir. Adapte olmak gerekir.



Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır.



Birkaç aya daha ihtiyacımız var daha iyi olmak için. Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliği oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz.



"JUVENTUS'U REDDEDİP G.SARAY'A GELDİM"

Juventus'tan bir teklif oldu fakat Napoli'den sonra Juventus'a gitmek olmazdı. Buraya gelmem de Dursun Başkan, Erden Timur ve Okan Buruk'un büyük etkisi oldu. 'Seni G.Saray'a getirmek istiyoruz.' diyerek ikna ettiler. Galatasaray'ın projesine başlamak istedim.