Galatasaray'ın 37 yaşındaki Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, saha içinde takımına verdiği katkı kadar, saha dışında da önemli işlere imza atıyor. Tecrübeli futbolcunun özellikle genç oyunculara göstermiş olduğu yakın ilgi, teknik heyetin de işini kolaylaştırıyor.

GENÇLERLE SÜREKLİ DİYALOG HALİNDE

Fanatik'in haberine göre; Antalya kampındaki gençleri bir an olsun yalnız bırakmayan Gomis, onlarla antrenman öncesi ve sonrasında ekstra çalışmalar yapıyor. Deneyimlerini sürekli olarak gençlere aktaran Sarı-Kırmızılı futbolcu, onlara geliştirmeleri gereken yönleri anlatıyor, sürekli diyalogla onların da kendilerini takımın bir parçası olarak hissetmelerini sağlıyor. Gomis'in basına kapalı olan İstanbul'daki antrenmanlarda da aynı şekilde hareket ettiği, gelen haberler arasında.

'GENÇLERE SABIRLI OLMALIYIZ'

Basın mensuplarına verdiği röportajda da gençlerden övgüyle bahseden Bafetimbi Gomis, Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Genç oyuncular için sabırlı olmalıyız. En önemli faktör sabır. Barış kendini çok geliştirdi ama daha fazlasını yapabilir. Kerem'in gerçekleştirdiği oyunları biliyoruz. Aynı şekilde devam etmeli. Yunus yeni sözleşme imzaladı ve daha konsantre olacaktır. Emin, Metehan gibi değerli oyuncular var. Onlar da iyi yerlere gelecek ama sabırlı olmalıyız. Geçen maçta kalecimize bir ıslıklama vardı. Türk halkı duygusal olduğu için tepki verdi ama sabırlı olmamız çok önemli."

SELÇUK İNAN'A DESTEK VERİYOR

1-2 yıl daha futbol oynamayı planladığını söyleyen Gomis, her ne kadar daha sonrası için bir plan yapmadığını belirtse de kariyerine antrenör olarak devam etmek istiyor. Şimdiden bu yönde adımlar atan tecrübeli futbolcunun, daha sonra Galatasaray'da görev alma gibi bir hedefi de söz konusu. Sarı-Kırmızılılar da bu hedefi doğrultusunda Gomis'e yardımcı olmaya hazır. Fransız yıldızın, geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'nın teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Selçuk İnan'ı da arayarak tebrik ettiği ve destek verdiği öğrenildi.