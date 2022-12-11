Sezon başında kadrosunu ağırlıklı olarak tecrübeli isimlerle takviye eden Galatasaray'da geleceğe yönelik transfer çalışmaları da devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Bayern Münih'in genç yeteneğinin peşinde!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Geleceğe yönelik hamleler yapmak isteyen yönetim, Bayern Münih'in genç yıldızını gündemine aldı. Forvet ve kanatlarda görev yapan genç yıldız, Almanya U19 takımında da oynuyor. İşte ayrıntılar...
Sarı-Kırmızılılara uzun yıllar hizmet edebilecek yetenekler üzerine çalışma yapıyor.
Yönetimin rotasını Almanya'ya çevirdiği öğrenildi.