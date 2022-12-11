Galatasaray'ın gelecek vadeden ismi Yunus Akgün takımda kaldı, tartışmalar şimdilik sona erdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün Cimbom'u bırakmadı! İşte reddettiği teklif
Yunus Akgün'e teklif yağıyor. Geçtiğimiz günlerde genç oyuncu ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar, yıldız isim için ABD'den teklif aldı. Yunus ise o gelen teklifi Galatasaray için reddetti. İşte Yunus'a gelen teklif... | Galatasaray haberleri
Yunus'un yeni sözleşmesinde 14 milyon euro'luk çıkış bedeli bulunuyor.
Mukavelede bir değişiklik olmazsa 2025-26 sezonunun sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.