Dünya Kupası nedeniyle verilen arada mesaisini sürdüren Gatatasaray, Adana Demirspor ile karşılaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'u sevindiren transfer gelişmesi! Devre arasında...
Mathias Ross'un sakatlığı sonrasında stoper arayışlarına başlayan Galatasaray'da sevindiren bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Yerson Mosquera'yı takıma kazandırmak istiyor. Wolverhampton ise genç oyuncunun geleceği hakkında kararını verdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.