Galatasaray, sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralamıştı.
İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti
Galatasaray, sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız gösterdiği performansla sarı-kırmızı taraftarların sevgisi olurken; Aslan'ın Arjantinli yıldızın bonservisini alıp alamayacağı merak konusu olmuştu. İtalyan basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Icardi'yi renklerine bağlamak istiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Yıldız oyuncu şu ana kadar gösterdiği performansla sarı-kırmızı taraftarların sevgilisi oldu.
29 yaşındaki forvet şu ana kadar Galatasaray'da 6 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.