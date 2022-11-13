GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin performansı gündem oldu! İşte dünya basınında atılan manşetler

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı kırmızılıların sansasyonel zaferi dünya basınında da gündem oldu. Özellikle Cimbom'un yıldız golcüsü Mauro Icardi manşetleri süsledi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2022- 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022- 10:03