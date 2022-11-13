Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zorlu rakibini 7-0 mağlup etti. Zirve takibini sürdüren Aslan'ın golleri, Kerem (3), Mertens, Icardi, Youssouf Ndayishimiye (KK) ve Abdülkerim'den geldi. Cimbom'un Başakşehir karşısında aldığı bu çarpıcı skor Avrupa ve Dünya basınında da geniş yer buldu. Özellikle Mauro Icardi'nin dikkat çeken performansına övgüler yağdı.
İşte atılan o manşetler:
OLE.COM (ARJANTİN) - "ICARDI GÖSTERİSİ"
FUTBOL.RED (İSPANYA) - "TÜRKİYE'DE ICARDI ÇILGINLIĞI"
TUTTOMERCATOWEB (İTALYA) - "ICARDI VE MERTENS ATTI! BAŞAKŞEHİR'DE ÇIĞ DÜŞTÜ"
SO FOOT (FRANSA) - "GALATASARAY BAŞAKŞEHİR'İ TİFTİK HALİNE GETİRDİ! F.BAHÇE'Yİ TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ"