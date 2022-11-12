Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da, Mauro Icardi 1 gol kaydetti ve gol sayısını 4'e yükseltti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon gol sayısını 4'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelede sarı-kırmızılıların ikinci golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 45. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalecinin ters köşesinden ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golün de asistini yaptı.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 4'e yükseltti. Maça 11'de başlayan Icardi, 90 sahada kaldı.