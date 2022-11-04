Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından takımdan gönderilmişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması! "Hataydı"
Galatasaray'da teknik direktörlük görevi yapan ve beklentilerin altında kalan Domenec Torrent'in yerine Okan Buruk göreve getirilmişti. İspanyol hoca, sarı kırmızılı kulüpteki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Torrent'in o sözleri...
Yeniden takım çalıştırmaya hazırlanan Torrent, Fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Birkaç hafta içerisinde yeniden çalışmayı umuyorum. Bu MLS'te de olabilir.