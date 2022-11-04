Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor.
GALATASARAY HABERLERİ | Aslan derbiye odaklandı! Okan Buruk'u bekleyen kritik viraj
Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da gözler bu karşılaşmaya çevrildi. Sarı-kırmızılılar daha sonra ise Başakşehir ile mücadelede edecek. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Sarı-kırmızılı ekip, yarın Nef Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Haftaya ise Başakşehir'e konuk olacak.