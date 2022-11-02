GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Guglielmo Vicario'nun peşinde! 2 dünya devi de talip oldu...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Guglielmo Vicario'nun peşinde! 2 dünya devi de talip oldu...

GALATASARAY HABERLERİ: Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Empoli forması giyen Guglielmo Vicario transferinde flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği 27 yaşındaki kaleci için iki dev kulüpte peşine düştü. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 18:05