Son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere döndü.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Guglielmo Vicario'nun peşinde! 2 dünya devi de talip oldu...
GALATASARAY HABERLERİ: Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Empoli forması giyen Guglielmo Vicario transferinde flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği 27 yaşındaki kaleci için iki dev kulüpte peşine düştü. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Sezon başında iddialı bir takım kuran sarı kırmızılılar, transfer hamlelerine devam edecek.
Yönetimin bu seferki hedefi ise kaleci takviyesi.