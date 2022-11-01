Sezon başında kadrosuna 13 oyuncu takviye yaparak transferde dünya yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray ocak ayı gelmeden ara transfer için düğmeye bastı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta sahaya takviye! Hedef Nicolas Raskin
Süper Lig'e bu sezon istediği gibi bir giriş yapamayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde çıkış arıyor. Sarı kırmızılı ekipte Buruk'un talepleri doğrultusunda çalışmalar başladı. Aslan'ın hedefindeki futbolcunun ise Nicolas Raskin olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Yaz başında Mertens, İcardi ve Mata gibi tecrübeli dünya yıldızlarını alarak gövde gösterisi yapan yönetim yeni yapılandırmayı devam ettirmek için Standard Liege'den Nicolas Raskin'i gündemine aldı.
KABUL ETMEDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Belçika ekibi ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki oyuncu, henüz sözleşmesini uzatmadı.