GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta sahaya takviye! Hedef Nicolas Raskin

Süper Lig'e bu sezon istediği gibi bir giriş yapamayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde çıkış arıyor. Sarı kırmızılı ekipte Buruk'un talepleri doğrultusunda çalışmalar başladı. Aslan'ın hedefindeki futbolcunun ise Nicolas Raskin olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 06:40