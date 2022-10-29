Kadıköy'de 4 gol atarken merkezde Borini'yi kullanan Pirlo'nun, Diagne ile başlama tercihi Caner'in duran toplarına bağlıydı. Pek iyi bir tercih olduğu söylenemez, elinde Colley gibi hızlı bir adam varken... Adnan'ın kırmızı kartıyla da bir başka maç oldu Karagümrük için... Viviano, Galatasaray'a karşı...