Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Taşdemir ve Mata’nın golleriyle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok pozisyona girdik. Daha farklı bir maç olabilirdi. Bunun yanı sıra 2 tane iptal edilen golümüz var. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakacağız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Taşdemir ve Mata'nın golleriyle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geçen haftaya nazaran bu hafta daha tutuk başladık. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak da zordur. Ancak devamında top bizdeydi. Pozisyona girmeye çalışan takımdık. Kırmızı kart sonrası 11'e 10. İlk yarıda daha iyisini de yapabilirdik.

Çok pozisyona girdik. Daha farklı bir maç olabilirdi. Bunun yanı sıra 2 tane iptal edilen golümüz var. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Çok net pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde bitirebilirdik maçı.

Barış da Kerem de formayı istiyor. Bugün tam olarak Kerem'lik bir oyun çıkmadı. Devamında Barış girdi, o da istekliydi, daha iyisini de yapabilecek kalitesi var. Ondan daha iyisini bekliyorum. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyorum.

Emre Taşdemir hiç maç oynamadı ama antrenman temposu, sahaya koymamızı sağladı. Genel olarak iyiydi. Ona da 'Hoş geldin' diyoruz. Juan Mata da gol attı, o da önemliydi."

BURUK'TAN DERBİ SÖZLERİ!

"Beşiktaş'ta hoca değişikliği oldu. İki takım için de çok önemli maç. Hedefimiz araya kadar kazanarak gitmek. Yukarıdaki takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz. Şenol Güneş'e de buradan hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Derbiye yakışır bir maç olacaktır. Derbide iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz."