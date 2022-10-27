Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşcak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Yusuf Demir'in sol üst ön adele grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edilip tedavisine başlandığı bilgisi verildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adele grubunda ağrı hisseden Yusuf Demir'in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş ve oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 20.00'de VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.