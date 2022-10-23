Galatasaray'da Kazımcan Karataş Alanyaspor maçında sakatlandı!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu maçta sarı kırmızılılarda Kazımcan Karataş sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 23.10.2022- 21:51
Aslan'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Alanyaspor karşılaşmasında oyuna devam edemedi.
Kazımcan Karataş, 59. dakikada oyundan çıktı ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.