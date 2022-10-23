Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlıyor. Galatasaray-Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GALATASARAY-ALANYASPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan Bekiroğlu, Lusamba, Efecan Karaca, Candeias, Hassan.
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Saat 20:00'de başlayan Galatasaray-Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.
İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.