GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a sol bek müjdesi! Gabriel Suazo'nun menajeri konuştu

Galatasaray'da gözler şimdiden devre arası transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan Gabriel Suazo hakkında menajerinden açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Alan Silberman, "Galatasaray, beni salı günü ikinci kez aradı. Aslında, Viyana'da oynanan Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2022- 09:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022- 09:02