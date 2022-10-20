Başlangıç

Şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri ZTK'nın bu turunda henüz sahne almamıştı Galatasaray'ın. Bu turda sahneye çıkmak; geçen yıl ligi 13. sırada bitirmenin bedeliydi. Fakat dün akşamki maç ödenen bir bedelden çok ödüle olarak hatırlanacak. Avrupa arenasında ülkemizi temsil edemeyen sarı kırmızılılar için geniş ve kaliteli kadroyu rotasyon sokmak, taşlarla oynamak, bir türlü mümkün olmuyordu. Misal; Fenerbahçe, öncelikli hedefi lig şampiyonluğu olmasına rağmen Avrupa maçlarını, usta hocasının akıllı rotasyonuyla lig için de avantaja çevirmeyi başarmıştı. Kastamonu karşısında farka giden bazı isimler, sergiledikleri performansla Okan hocanın elini güçlendirdi. Berkan, Rashica ve Gomis bu hafta sonu ilk 11 çıksa kimse şaşırmaz. Sergio Oliveira'yı da konuşmalıyız. Oliveira, "takımın en anahtar ismi" olarak anılmak hatta saha içi liderliği için "en güçlü aday" olduğunu haykırdı adeta. Az gol attığı için hocasını hedef tahtasına koyan takım, dünkü farklı galibiyetle taraftarına umut aşıladı. Turu geçmekten çok daha fazlasını elde etti Okan hoca. Gecenin sayılamayacak kadar çok kârlı çıkan isimlerinin başında kuşkusuz Buruk geliyor. İşi çok zor. Hatta daha yeni başlıyor. Bir çırpıda vazgeçilemeyecek kadar kıymetli olduğunu ispatlayan Okan Buruk, transfer komitesinin 11'ine mahkum olmamalı. İşler kötü giderse bedeli ilk ödeyecek isim o olsun isteniyor ancak şu bilinsin ki; ne ekibine müdahale edilmesi, ne de her fırsatta üzerine çöken sosyal medya tsunamisi genç ve başarılı teknik adamı yıldırmaya şu an için yeterli değil. Bakalım dün geceki galibiyeti yepyeni bir başlangıca dönüştürmeyi başarabilecek mi?