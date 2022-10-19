Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu açıyor. Sarı-kırmızılılar, 3. tur maçında Nef Stadyumu'nda Kastamonuspor'u ağırlayacak. Okan Buruk'un bu karşılaşmada kullanacağı ilk 11 merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor muhtemel ilk 11'i... (GS spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu açıyor. Sarı-kırmızılılar, 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takımın 4. tura yükseleceği karşılaşma, A Spor'dan ekranlara gelecek.

YEDEKLERE ŞANS VERECEK

Fotomaç'ın haberine göre teknik Direktör Okan Buruk, Kastamonuspor'a karşı rotasyonlu bir kadroyla mücadele edecek. Kalede Muslera yerine Okan Kocuk şans bulacak. Beklerde Dubois ve Emre Taşdemir'in olacağı Aslan'da, stoper ikilisinde Ross ile Emin Bayram görev yapacak. Berkan Kutlu'ya formayı verecek Buruk'un, genç Hamza Akman'ı da ilk 11'de başlatması bekleniyor. G.Saray'da bugün hücum hattında ise Mata, Rashica, Yusuf Demir ve Seferovic şans bulacak.

19. ZAFER PEŞİNDE

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Son şampiyonluğunu ise 2018-2019'da Fatih Terim yönetiminde elde etti.

BU TURDAN DAHİL OLDU

Geçen geçen sezonu 13. sırada bitiren G.Saray, kupaya bu turdan dahil oldu. Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. tura çıktı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. 5. turdan katıldığı organizasyonda Denizlispor'la karşı karşıya gelen Aslan, penaltı atışlarıyla elenmişti.

SİFTAHI KUPADA

G.Saray'da bu sezon henüz forma şansı bulamayan Mathias Ross, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Aalborg'dan transfer edilen 21 yaşındaki savunmacı, Kastamonuspor mücadelesinde ilk kez sahaya çıkacak. Ayrıca Okan Buruk'un kalede şans vermeyi düşündüğü Okan Kocuk da bu sezon ilk kez resmi maçta forma giyecek.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Okan, Dubois, Emin, Ross, E.Taşdemir, Berkan, Hamza, Rashica, Mata, Yusuf, Seferovic