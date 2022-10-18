Galatasaray, VAR sistemi ile ilgili açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.



Fenerbahçe'nin "Hezeyana gerek yok" adlı açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok… #TürkFutboluİçinAdalet" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.