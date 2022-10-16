İspanyol basınında önemli bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Ocak ayında Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çalacak. Haberde Galatasaray'ın Danimarkalı stoper için 20 milyon Euro bonservis istediği de ifade edildi Sevilla daha önce de Victor Nelsson için Galatasaray ile masaya oturmuş ancak İspanyol kulübü istenilen rakama çıkmamıştı. Sonrasında da görüşmeler tıkanmıştı. Estadio Deportivo'nun haberine göre Sevilla bu kez daha ciddi bir rakamla Galatasaray'ın kapısını çalacak. Bu rakamın 17 milyon Euro civarında olabileceği iddia ediliyor.

ARAYIŞLAR BAŞLADI

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Nelsson'un muhtemel transferi sonrasında yönetimden yeni bir stoper takviye istemesine kesin gözüyle bakılıyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre de Sarı- Kırmızılı kurmaylar şimdiden stoper transferi için çalışmalara başlamış durumda. Yapılacak stoper takviyesinin yabancı olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.