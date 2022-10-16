Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara Avrupa basınında gündem olmaya devam ediyor. Icardi - Nara çiftinin ayrılık kararı aldığı belirtilmişti. Çiftin boşanma kararına dair önemli bir iddia daha geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'ın, sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız futbolcu, sarı kırmızılılara transfer olmasından kısa bir süre sonra eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı almıştı.

Ünlü çiftin ayrılık kararı Avrupa basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Icardi - Wanda Nara çiftiyle ilgili önemli bir iddia daha geldi.

Marca'da yer alan habere göre, Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki boşanma anlaşması imzalandı.

Icardi'nin, 2 hafta önce Wanda Nara'yı Arjantin'deki ziyaretinde belgeleri imzaladığı kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcunun gerekli belgeleri imzalamasının ardından İstanbul'a döndüğü belirtildi.