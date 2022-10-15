Buruk: Avrupa'da oynamadığımız için...
Kayserispor - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu
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F.Bahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Ankaragücü maçında... F.Bahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Ankaragücü maçında... 18:33
Buruk: Avrupa'da oynamadığımız için... Buruk: Avrupa'da oynamadığımız için... 18:06
G.Saray sahasında kayıp! G.Saray sahasında kayıp! 17:54
Kayserispor - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu Kayserispor - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu 17:37
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G.Saray Kayserispor deplasmanında! G.Saray Kayserispor deplasmanında! 17:11
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Jesus'tan flaş F.Bahçe paylaşımı! Jesus'tan flaş F.Bahçe paylaşımı! 16:10
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Kartal'a İngiltere'den Masuaku müjdesi! Kartal'a İngiltere'den Masuaku müjdesi! 14:07
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Kayserispor - G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! Kayserispor - G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! 12:40
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