Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserispor'un 2. golünden sonra çılgına döndü!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar ilk yarıda şok bir skorla karşı karşıya geldi. Maçın 34. dakikasında Onur Bulut'un şutu sonrası ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise çılgına döndü. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 20:48 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022- 20:56