Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı!
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılıarda Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir kafilede yer almadı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.10.2022- 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022- 17:01
Sarı-kırmızlılarda Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir kafilede yer almadı.
Galatasaray, Kayserispor ile 15 Ekim saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.