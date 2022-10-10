Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 10.10.2022- 15:25
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.