Galatasaray'da Cristiano Ronaldo defteri yeniden açıldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Yine yeniden Cristiano Ronaldo sesleri! "Neden olmasın!"
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncu için pusuda beklerken, yönetici Mehmet Cibara'dan açıklama geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Cristiano Ronaldo defteri yeniden açıldı.
Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin kapısını çaldığı Portekizli yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması nedeniyle teklifi geri çevirmişti.
Erden Timur'un, "Hayalleri zorlayan isimlerle görüştük ve hala da görüşüyoruz" açıklamasının ardından "Ronaldo" sesleri yeniden yükselmeye başladı.