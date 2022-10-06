GALATASARAY HABERLERİ - Asrın transfer bombası! Cimbom'un hedefi Cristiano Ronaldo!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği belirten dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor. Daha önce "Hayalleri zorlayan isimlerle görüştük ve hala da görüşüyoruz" açıklamalarında bulunan Erden Timur'un, Türk futbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirmek için Portekizli oyuncuyu takıma kazandırmak istediği ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 06:40