Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Bomba iddia! Icardi'nin oynamama sebebi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da yeni transfer Mauro Icardi, kadroda yer almamıştı. Arjantin basını, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı açıklanan yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mücadeleden gol sesi çıkmazken, sarı kırmızılılarda Mauro Icardi ve Yusuf Demir sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.
Galatasaray'da Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin ağrıları olduğu için kadroda olmadığını önümüzdeki hafta takımdaki yerini alacağını söyledi.