Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılılara 2 futbolcudan kötü haber geldi.

Cimbom'un yıldız oyuncularından Mauro Icardi, antrenmanın son bölümünde arka adalesinde ağrı hissetti ve bu sebeple kadrodan çıkarıldı. Yusuf Demir ise ayağında ağrı olduğu için kadroya alınmadı.

Öte yandan Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir de kadroda yer almadı.

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G.Saray'ın resmi sosyal medya hesabından maç kafilesi ve 2 yıldızın son durumu da açıklandı.