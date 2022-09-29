Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı bir hayli çekişmeli... Bir araştırma şirketi 2 bin katılımcıya, "Sizce bu sene Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur?" diye sordu. Yapılan ankette Galatasaray, oyların yüzde 36,3'ünü aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de yarış her geçen hafta daha da kızışırken Ağustos ayında başlayan mücadelede kimin şampiyonluğa ulaşacağı da büyük merak konusu haline geldi. Araştırma şirketi Areda Survey, 2 bin katılımcıya "Sizce bu sene Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur?" diye sorarken Okan Buruk yönetimindeki 'Galatasaray' şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılı ekip oyların yüzde 36,3'ünü aldı. Galatasaray'ı yüzde 28,8 ile Fenerbahçe, yüzde 19,8 ile Beşiktaş ve yüzde 9,1 ile Trabzonspor takip etti.



ERKEKLERİN ADAYI BEŞİKTAŞ

Cimbom'un zirveye taşıyanların büyük çoğunluğunun ise yüzde 44.4 ile kadınlardan oluşması da dikkat çeken diğer faktördü. Oy kullanan erkeklerin şampiyonluk adayı ise yüzde 28,8 ile Beşiktaş... Araştırmanın, 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle 2000 kişi üzerinde gerçekleştirildiği duyuruldu. Galatasaray bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 19 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip averajla ikinci sırada yer alıyor.



DEPLASMANDA LİGİN EN İYİSİ

Okan Buruk, Adana Demirspor karşısında takımın deplasman performansına güveniyor. Dış sahada 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım; 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi. Galatasaray, deplasmanda topladığı 10 puanla bu alanda zirvede yer alırken; sarı-kırmızılı takımı 7'şer puanla Konya ve Adana Demir takip ediyor. Sarı-kırmızılı takım, başarılı deplasman performansını sürdürmek istiyor.



9. HAFTA MAÇ YAPMAYACAK

Galatasaray bu hafta Adana Demirspor ile liderlik mücadelesi verecek. Kazanırsa maç fazlasıyla zirveye yerleşecek. Ancak 9. Haftayı BAY geçeceği için o hafta alınacak sonuçlar puan cetvelindeki yerini belirleyecek. Galatasaray'ın 15 Ekim'deki rakibi ise Kayserispor...