Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı ekipten geçmişe dönük alacaklarına ilişkin bir açıklama yaptı. Cezayirli futbolcu, geçtiğimiz günlerde eski kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Feghouli, Galatasaray'dan alacaklarının tamamını istedi.

Oyuncu paylaşımında, "Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte kazandık, saygı devam etmeli." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da yaklaşık 1.5 milyon euro alacağı olduğu konuşuluyor.