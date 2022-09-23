GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde
Devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da, çalışmalar başladı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda harekete geçti. Cimbom'un transfer gündemine Roma'da forma giyen William Bianda'nın geldiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 06:40
Galatasaray, Roma ile Vina konusunda görüşmeler yürütürken genç stoper transfer planıyla da William Bianda ismi gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılıların Ross hamlesi öncesinde Roma'dan Bianda ile ilgilendiği biliniyordu.
Okan Buruk, ocak ayında mutlaka bir stoper alınmasını istediğini yönetime bildirmiş durumda.