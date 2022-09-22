Galatasaray Adana Demirspor mesaisini sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 14:25