Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Gol dahi yemeyen yeşil-beyazlılar ise yenilmezlik serisini koruyarak liderliğini devam ettirme amacında... İşte Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Bu sezon flaş transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray bugün Konyaspor'la zirve mücadelesi verecek. Saat 20.00'de başlayacak Nef Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Konyaspor namağlup bir şekilde ligin ilk sırasında yer alıyor. Galatasaray kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. En son 26 Aralık 2020'de zirvede yer alan Cimbom, Süper Lig'de tam 71 haftadır zirveye hasret...

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son iki maçında geriye düşse de 3 puana ulaşmayı başardı. Öte yandan lige iki beraberlikle başlayan Konya ise son 4 maçında fire vermedi.

GOMIS'LE DEVAM

Fotomaç'ın haberine göre; Okan Buruk, ligde henüz gol yemeyen rakipleri Konyaspor'u detaylıca analiz etti. Rakibini açmak ve erken gol bulmak isteyen Buruk, hücum hattı üzerinde önemle dururken forvette formda golcüsü Bafe Gomis'le maça başlama kararı aldı.

Icardi bu kez kadroda yer alacak ve yedek kulübesinde oturacak. Arjantinli dünya yıldızı, oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak. Ayrıca, Emin Bayram'ın yerine cezası sona eren Abdülkerim sahada olacak. Bunun haricinde takımda bir değişiklik beklenmiyor.

4 GOL ATTI

Galatasaray'da ilk 6 haftada atılan 7 golün 6'sını Bafetimbi Gomis ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gomis 4, Kerem'in ise 2 kez ağları havalandırdığı sarıkırmızılılarda 1 golü ise rakip takımın futbolcusu kendi kalesine attı.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis.

Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Muhammet, Muric.