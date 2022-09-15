YUNAN EKİBİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Kadrosuna Real Madrid'den ayrılan sol bek Marcelo'yu da katan Olimpiakos'un hedefi şampiyon olarak sezonu tamamlamak ve Avrupa'da başarılar kazanmak. Yunan ekibinin ayrıca Marsilya forması giyen Bakambu'yu da renklerine bağlayacağı gelen haberler arasında.