Galatasaray'da yaz transfer döneminde adı anılan James Rodriguez, kulübü Al Rayyan ile olan sözleşmesini feshetti. Yıldız oyuncunun Olympiakos'la sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Galatasaray'la adı anılmıştı! James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu
Yaz transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan ancak sarı-kırmızılı takımın Juan Mata'yı kadrosuna katmasıyla beraber transferi gerçekleşmeyen James Rodriguez, kulübü Al Rayyan ile olan kontratını sonlandırdı. Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...
YUNAN EKİBİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ
Kadrosuna Real Madrid'den ayrılan sol bek Marcelo'yu da katan Olimpiakos'un hedefi şampiyon olarak sezonu tamamlamak ve Avrupa'da başarılar kazanmak. Yunan ekibinin ayrıca Marsilya forması giyen Bakambu'yu da renklerine bağlayacağı gelen haberler arasında.
DEV TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ
On numara mevkisinde forma giyen James Rodriguez, her iki kanatta da forma giyebiliyor. 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formasını giydi.