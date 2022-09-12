Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, yaptığı flaş transferle adından söz ettirmeyi başardı. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Sarı-Kırmızılılar dünya yıldızlarına imza attırarak taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
Galatasaray'da futbolda yapılan transferler sonrası basketbolda kriz! Yönetim devreye girdi
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular için yaklaşık 29 milyon Euro harcama yapılırken, basketbol şubesinde gerekli ödemelerin zamanında yapılmadığı ve krizin çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...
Transferin son günlerinde Mauro Icardi, Juan Mata gibi dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'da başroldaki isim ise Erden Timur. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yapılan transferlerde büyük rol oynadı.
Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 29 milyon Euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.