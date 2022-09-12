BASKETBOLCULAR KRİZ ÇIKARDI

Takvim'in haberine göre basketbol şubesinde ödemelerin zamanında yapılmadığı ve basketbolcuların kriz çıkarttığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin futboldaki transfer sezonunun bitmesiyle birlikte basketbol şubesine ağırlık vereceği ve krizi sonlandıracağı öğrenildi.

Geçen sezon basketbol şubesinin başında olan Erden Timur, yaptığı transferler ve kulübü sahiplenmesiyle taraftarların sevgilisi olmuştu.