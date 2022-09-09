Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba, Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ile el sıkışmıştı. Sarı-kırmızılılar, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından, 29 yaşındaki futbolcuya teşekkür etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrıldı. Birçok transferle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda ayrılık operasyonu da ses getirdi. Takıma veda eden isimler arasına Emre Akbaba da girdi.

29 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. Galatasaray Kulübü, Akdeniz ekibine imza atan Emre Akbaba'ya teşekkür mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım...