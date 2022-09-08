Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, bu futbolcuların mali detaylarını da açıkladı.
Galatasaray Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'nın maliyetlerini açıkladı!
2022-2023 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin sonlanmasına saatler kala yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray; Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'nın mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte 5 futbolcunun mali detayları ve atılan imza sonrası ilk açıklamalar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
MATHIAS ROSS 1.75 MİLYON EURO
Victor Nelsson'un vatandaşı ve mevkidaşı Mathias Ross için ise kasadan 1.75 milyon Euro çıkacak. Oyuncuya ise 400 bin Euro maaş ödenecek.
İşte KAP bildirimi:
Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Şu an gurur duyuyorum. Galatasaray Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri. Galatasaray'a dair birçok bilgiye sahibim. Nelsson'a karşı Danimarka'da birçok maça çıktım. Kişisel olarak onu tanımıyorum ama bir an önce tanışmak istiyorum. Taraftarımızla buluşacağım günü bekliyorum. Onların güçlü desteğiyle oynamak için sabırsızlanıyorum."