Mauro Icardi ve Yusuf Demir'i KAP'a bildiren Galatasaray, Aalborg'da forma giyen Mathias Ross Jensen için de görüşmelere başlandığını duyurdu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in ardından Mathias Ross Jensen ile de görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MATHIAS ROSS KİMDİR?

Mathias Ross, 15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde dünyaya geldi. Ross futbola Aalborg'ın altyapısında başladı. Danimarkalı futbolcu 21 yaşında olmasına rağmen bu kulüpte kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi. Mathias Ross, Aalborg ile toplamda 104 karşılaşmaya çıktı ve 6 gol 1 asistlik performans sergiledi. Genç savunmacı bu sezon 8 maçta görev aldı ve 1 gol katkısında bulundu. 21 yaşındaki oyuncu stoper bölgesinde görev alıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mathias Ross'un güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak belirtiliyor.